Разрешение 2,8K с частотой 120 Гц: Redmi скоро представит ноутбук Book 14 2023

Разрешение 2,8K с частотой 120 Гц: Redmi скоро представит ноутбук Book 14 2023Стоить он будет около 600 долларов
Президент Xiaomi и Redmi Лу Вейбинг раскрыл подробности о предстоящем ноутбуке Redmi Book 14 2023, который будет представлен через несколько дней. Ноутбук получит модернизацию экрана, «распрощавшись» с дисплеями Full HD и 60 Гц.
Лу Вейбинг объявил, что в новой модели будет разрешение 2,8K при частоте 120 Гц.
Запуск Redmi Book 14 2023 в Китае запланирован на 22 мая, ожидаемая цена составит около ¥4,000 (~$575). Они будут оснащены мощными процессорами Intel 13-го поколения серии H, в паре с оперативной памятью LPDDR5 и SSD PCIe 4.0. А слоты M.2 позволят пользователям увеличить объем памяти до 3 ТБ.
Ноутбук также выделяется в своем сегменте благодаря системе охлаждения, оснащенной двумя вентиляторами и двумя 8-миллиметровыми тепловыми трубками для эффективного управления температурой.
Кроме того, Redmi Book 14 2023 будет сертифицирован Intel Evo.