Realme привезла в Россию недорогие беспроводные наушники и ноутбук

Наушники получили 11-мм тройной титановый бас драйвер с силиконовой диафрагмой. Также у него есть четыре микрофона и поддержка алгоритмов шумоподавления. Они позволяют блокировать посторонние шумы на улице, в метро, торговом центре и кафе. Realme Buds Air 3S также поддерживают стереозвук Dolby Atmos.

Время автономной работы наушников вместе с кейсом составляет 30 часов. Десятиминутной зарядки хватит для пяти часов воспроизведения. Realme Buds Air 3S продаются в чёрном и белом цветах по цене от 2 990 рублей.