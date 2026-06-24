Ноутбуки и планшеты
Опубликовано 24 июня 2026, 10:00
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RedMagic показала игровой планшет Gaming Tablet 5 Pro с OLED и до 24 ГБ ОЗУ

Чем еще похвастается
RedMagic анонсировала Gaming Tablet 5 Pro. Планшет выйдет в Китае 30 июня и получит процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Устройство оснастят активной системой охлаждения.
RedMagic показала игровой планшет Gaming Tablet 5 Pro с OLED и до 24 ГБ ОЗУ

© Red Magic

Есть OLED-экран диагональю около 9 дюймов с частотой обновления до 185 Гц. По данным СМИ, устройство получит до 24 ГБ оперативной памяти и накопитель до 1 ТБ, как и аккумулятор на 8300 мА·ч.

Планшет выполнен в «геймерском» стиле: есть прозрачные вставки, RGB-подсветка и усиленный отвод тепла.

Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
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