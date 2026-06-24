RedMagic показала игровой планшет Gaming Tablet 5 Pro с OLED и до 24 ГБ ОЗУ

Есть OLED-экран диагональю около 9 дюймов с частотой обновления до 185 Гц. По данным СМИ, устройство получит до 24 ГБ оперативной памяти и накопитель до 1 ТБ, как и аккумулятор на 8300 мА·ч.

Планшет выполнен в «геймерском» стиле: есть прозрачные вставки, RGB-подсветка и усиленный отвод тепла.