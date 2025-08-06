Redmi Pad 2 Pro получит быструю зарядку на уровне флагманов

Появление Redmi Pad 2 Pro подтверждено в базе сертификации 3C в Китае, где фигурирует модель с номером 25091RP04C. Пока нет точной информации о характеристиках, таких как размер экрана или процессор.

Redmi Pad 2 Pro может выйти одновременно со смартфоном Redmi K90, презентация которого ожидается в конце октября.

Если Redmi Pad 2 Pro будет иметь привлекательную цену, он сможет составить конкуренцию популярным моделям Samsung из серий Galaxy Tab A и S.