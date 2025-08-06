Redmi Pad 2 Pro получит быструю зарядку на уровне флагманов

Опубликовано 06 августа 2025, 17:231 мин.
Redmi Pad 2 Pro получит быструю зарядку на уровне флагмановКак у флагманского планшета Xiaomi
Недавняя утечка показала, что предстоящий планшет Redmi Pad 2 Pro поддерживает быструю зарядку мощностью 67 Вт. Такая же мощность есть у более дорогого Xiaomi Pad 7 Pro. Для серии Redmi Pad это большой шаг (предел был 45 Вт).
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Появление Redmi Pad 2 Pro подтверждено в базе сертификации 3C в Китае, где фигурирует модель с номером 25091RP04C. Пока нет точной информации о характеристиках, таких как размер экрана или процессор.
Redmi Pad 2 Pro может выйти одновременно со смартфоном Redmi K90, презентация которого ожидается в конце октября.
Если Redmi Pad 2 Pro будет иметь привлекательную цену, он сможет составить конкуренцию популярным моделям Samsung из серий Galaxy Tab A и S.