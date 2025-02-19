Redmi выпустит игровой планшет с двумя портами USB-C

Устройство будет работать на MediaTek Dimensity 9400+ - разогнанной версии Dimensity 9400. Кроме того, планшет будет выполнен в металлическом корпусе.

Для более «полного погружения» в игровой процесс планшет будет оснащен двумя вибромоторами, двумя портами USB-C, а также двумя динамиками.

Есть предположение, что этот планшет может стать преемником Redmi Pad Pro. Он может выйти на рынок вместе с Redmi K80 Ultra, который, как ожидается, также будет оснащен чипом Dimensity 9400+, OLED-дисплеем 1,5K, большим аккумулятором на 7000 мАч и быстрой зарядкой 100 Вт.