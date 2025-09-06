ReMarkable представила компактный цифровой блокнот с электронными чернилами

Опубликовано 06 сентября 2025, 15:451 мин.
ReMarkable представила компактный цифровой блокнот с электронными черниламиPaper Pro Move
ReMarkable выпустила новое устройство — Paper Pro Move, цифровой блокнот с экраном 7,3 дюйма. Базовая версия стоит не сильно бюджетно. 479 евро.
© ReMarkable
Экран построен на технологии Gallery 3. В отличие от предыдущих моделей, у Move более вытянутая форма, благодаря чему устройство легко помещается в карман куртки. Есть и подсветка экрана, чего раньше не было у всех моделей.
Paper Pro Move работает на той же системе, что и Paper Pro и reMarkable 2, но с адаптацией под новый формат дисплея.
По характеристикам планшет весит всего 235 г и имеет 64 ГБ встроенной памяти. Для ввода используется стилус Marker, который включён в базовый комплект. Версия с Marker Plus, у которого есть «стиралка» на обратной стороне, обойдётся в 525 евро.
Для Move также готовят аксессуары — пластиковые и кожаные чехлы. Цены на них пока не объявлены.