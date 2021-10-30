Ремонтопригодность ноутбука Apple MacBook Pro 2021 оценили на 4 балла из 10

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Сегодня в 16:22
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Ремонтопригодность ноутбука Apple MacBook Pro 2021 оценили на 4 балла из 10Но это лучше, чем было
Команда iFixit выпустила ролик с разбором нового Apple MacBook Pro 2021. Специалисты дали ноутбуку оценку ремонтопригодности.
Эксперты отметили, что во многом конструкция нового MacBook Pro повторяет особенности предыдущих моделей этой линейки. У новинки стали больше кулеры, а батарею теперь извлечь легче. В видео также показано, как снять трекпад, материнскую плату, два вентилятора, динамики и дисплей mini LED. Это нелегко, но возможно. Как и во многих современных ноутбуках, SSD-накопитель, память и процессор MacBook Pro распаяны на материнской плате. Заменить их не выйдет. Выяснилось также, что при замене дисплея перестаёт работать функция True Tone.
В результате новый MacBook Pro получил 4 из 10 баллов по ремонтопригодности. Учитывая, что его предшественник получил всего один балл, это большой шаг вперёд.
Источник: iFixit