Российским военным раздали суперзащищённые ноутбуки

При помощи ноутбуков военные будут автоматизировать сбор и обработку данных, решать расчётно-аналитические и оперативные задачи в ходе боевых операций. На устройствах установлена российская операционная система МСВС (Мобильная система Вооружённых Сил). Защиту от несанкционированного доступа обеспечивает аппаратно-программный модуль доверенной загрузки «Соболь».

«Эти компьютеры могут безопасно хранить и обрабатывать конфиденциальную информацию вплоть до уровня "совершенно секретно"», — сказано в сообщении Ростеха.

Работать без подзарядки ноутбуки могут не менее 4 часов. Устойчивы к вибрациям, ударам, атмосферным осадкам, погружению в воду, пыли и температурам от -40 до 50 градусов. «Начинку» устройства защищает фрезерованный цельнометаллический корпус из дюралия.