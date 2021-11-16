Россия потратит миллиарды рублей на создание процессора для ноутбуков

В «Байкал электроникс» отметили, что выиграли конкурс на разработку новых современных процессоров и заинтересованы в том, что они поступили на рынок как можно быстрее.

Первая субсидия составила 3,8 млрд рублей. На эти деньги создадут 12-нанометровый процессор Baikal-L для ноутбуков. Он будет основан на четырёх ядрах архитектуры ARM — Cortex A710. Ноутбук на таком процессоре будет аналогом Lenovo ThinkPad L 13 на Intel Core i7. Первые инженерные образцы чипа будут получены в 2023 году. Ориентировочная стоимость процессора составит около $100.

А вот второй серверный процессор Baikal-S2 будет выполнен по 6-нм технологии. На него уйдут 5,64 млрд рублей. Процессор должен будет стать аналогом AMD Epyc 7763 (Milan), который только разрабатывается. Инженерные образцы будут получены в 2025 году.