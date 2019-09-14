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Россия предложит Китаю передать планшеты с «Авророй» китайским чиновникам

С помощью российской операционной системы китайцы проведут перепись населения
Ранее СМИ писали, что следующая перепись населения в России может пройти с использованием китайских планшетов, на которых будет установлена операционная система «Аврора». Теперь Минкомсвязь хочет предложить Китаю тоже провести перепись населения в стране при помощи российской ОС.

Такой вариант для китайцев будет возможен, только если они согласятся предоставить свои девайсы для переписи населения в России. Об этом заявил замглавы Минкомсвязи. Речь, в частности, идёт об устройствах Huawei. России нужны 360 тысяч планшетов с установленной «Авророй». Тем не менее, компания — не окончательный вариант. Поставщик планшетов будет выбран осенью на основе открытого конкурса.

«Мы будем предлагать китайской стороне использование такой операционной системы для нужд чиновников двух стран», — рассказал представитель Минкомсвязи.

Он также сообщил, что «лабораторные опыты» по установке «Авроры» на планшеты Huawei прошли успешно.

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