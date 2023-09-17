Россия стала реже импортировать ноутбуки, а производить — чаще

Россия стала реже импортировать ноутбуки, а производить — чащеА китайские бренды замещают западные
В 2023 году импорт ноутбуков в Россию сократился почти на 46% по сравнению с 2021 годом, а доля отечественных брендов на рынке выросла более чем в пять раз (16% против 3% в 2021 году), свидетельствуют данные аналитического центра GS Group, на которые в своем материале ссылается Российская Газета (РГ).
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В отчете также отмечаются изменения в структуре рынка: американские бренды, такие как HP и Dell, теряют свои позиции, доля Apple, например, на рынке сократилась с 8% до 4%. Значительную долю рынка при этом завоевали китайские производители, в частности Huawei.
Отечественное производство при этом постепенно растет, российские бренды, пишет РГ, завоевывают все большую популярность, особенно в государственном и корпоративном секторах.
В этом случае клиенты покупают не только ноутбуки как устройство, но и поддержку, расширенное гарантийное обслуживание, либо поставки запчастей, а в некоторых случаях и развертывание промышленного или корпоративного ПО. В итоге все формируется в один большой контракт, в котором цены самих ноутбуков варьируются в зависимости от совокупных условий от заказчика … Если же под российскими ноутбуками понимать российские бренды ноутбуков, производящихся в Китае, то пока за исключением игровых ноутбуков от Ardor Gaming российские компании занимают по большей части сверхнизкий ценовой сегмент "до 25 тысяч рублей".
Эксперты связывают снижение импорта ноутбуков с такими факторами, как насыщение рынка во время пандемии и снижение корпоративного спроса (который повернулся в сторону отечественных решений). Несмотря на сокращение импорта, дефицита ноутбуков в России не наблюдается.