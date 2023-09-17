Ноутбуки и планшеты
11:48, 17 сентября 2023
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Россия стала реже импортировать ноутбуки, а производить — чаще

А китайские бренды замещают западные

В 2023 году импорт ноутбуков в Россию сократился почти на 46% по сравнению с 2021 годом, а доля отечественных брендов на рынке выросла более чем в пять раз (16% против 3% в 2021 году), свидетельствуют данные аналитического центра GS Group, на которые в своем материале ссылается Российская Газета (РГ).

Россия стала реже импортировать ноутбуки, а производить — чаще

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

В отчете также отмечаются изменения в структуре рынка: американские бренды, такие как HP и Dell, теряют свои позиции, доля Apple, например, на рынке сократилась с 8% до 4%. Значительную долю рынка при этом завоевали китайские производители, в частности Huawei.

Отечественное производство при этом постепенно растет, российские бренды, пишет РГ, завоевывают все большую популярность, особенно в государственном и корпоративном секторах.

В этом случае клиенты покупают не только ноутбуки как устройство, но и поддержку, расширенное гарантийное обслуживание, либо поставки запчастей, а в некоторых случаях и развертывание промышленного или корпоративного ПО. В итоге все формируется в один большой контракт, в котором цены самих ноутбуков варьируются в зависимости от совокупных условий от заказчика … Если же под российскими ноутбуками понимать российские бренды ноутбуков, производящихся в Китае, то пока за исключением игровых ноутбуков от Ardor Gaming российские компании занимают по большей части сверхнизкий ценовой сегмент "до 25 тысяч рублей".

Евгений Харитонов
Главный редактор Ferra.ru

Эксперты связывают снижение импорта ноутбуков с такими факторами, как насыщение рынка во время пандемии и снижение корпоративного спроса (который повернулся в сторону отечественных решений). Несмотря на сокращение импорта, дефицита ноутбуков в России не наблюдается.

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