Россия стала реже импортировать ноутбуки, а производить — чаще

В отчете также отмечаются изменения в структуре рынка: американские бренды, такие как HP и Dell, теряют свои позиции, доля Apple, например, на рынке сократилась с 8% до 4%. Значительную долю рынка при этом завоевали китайские производители, в частности Huawei.

Отечественное производство при этом постепенно растет, российские бренды, пишет РГ, завоевывают все большую популярность, особенно в государственном и корпоративном секторах.