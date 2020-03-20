Россиян предупредили о дефиците ноутбуков

Об этом пишет РБК, ссылаясь на представителей нескольких компаний и на системных интеграторов, закупающих технику оптом. По их информации, в b2b-сегменте возник спрос на ноутбуки и персональные компьютеры. Эксперты связывают это с переводом россиян на удалённую работу из-за сложной эпидемиологический обстановки.

По данным компании GfK, продажи ноутбуков начали расти со 2 по 15 марта. Аналитики считают, что поводом купить компьютер стал также резкий рост курса доллара. Что интересно, больше всего увеличились продажи ноутбуков стоимостью выше 40 тысяч рублей.

Эксперты заявили, что рынок оказался не готов к такому ажиотажу. Ноутбуки популярных в корпоративной среде брендов уже почти исчезли со складов дистрибьюторов. Так наибольшим спросом пользуются модели HP и Lenovo.