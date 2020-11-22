Россиянам дали советы по очистке ноутбука дома

Эксперт разъяснил, что очистка может быть внешней, а может быть и внутренней. Первая процедура несложная. Нужно лишь учитывать некоторые нюансы и использовать специализированные чистящие средства. При очистке экрана стоит выключить ноутбук и дать ему остыть. Для работы подойдут чистые влажные салфетки или тряпочки из микрофибры. На чистящем средстве должно быть написано, что оно подходит для экрана. Между стыков корпуса и экрана лучше всего чистить ватными палочками. Они подойдут и для чистки клавиатуры и тачпада.

Очистить ноутбук внутри уже сложнее. Тут придётся разбирать устройство. Но прежде чем делать это, следует убедиться, нужна ли чистка. Для этого можно использовать программы измерения температуры. Признаками того, что чистка нужна, могут быть: самопроизвольное выключение, сильный нагрев в области клавиатуры, повышенный уровень шума кулера, падение производительности, температура процессора 80-90°С.

После разборки ноутбука (чаще всего достаточно снять заднюю крышку) нужно продуть кулер сжатым воздухом, а остатки пыли снять ватными палочками. Однако лучше всего не делать это самостоятельно, а обратиться в сервисный центр.