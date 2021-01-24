Россиянам рассказали, чем опасна продажа ноутбука

Как пишет «Российская газета», злоумышленники могут легко получить доступ к конфиденциальным данным ноутбука — не помогут ни полная переустановка системы, ни удаление личных данных.

По словам эксперта, злоумышленник может восстановить удалённые данные. Он рассказал о случаях, когда преступники делали это на купленных дисках и флешках. Злоумышленники также пытались заработать на данных.

Эксперт сообщил, что перед продажей ноутбука нужно выполнить полную очистку диска с помощью специализированных программ. Все важные данные можно перенести на внешний жёсткий диск или облачные сервисы. Также можно сменить в компьютере жёсткий диск на новый.