Россиянам рассказали, как спасти залитый жидкостью ноутбук

Эксперт утверждает «Газете.ру», что спасти устройство можно. При этом повреждение жидкостью — причина поломки в 60% ремонтов ноутбуков. То есть проблема распространённая.

По словам Гильфановой, нужно сразу обесточить ноутбук, если вы его залили. То есть выдернуть шнур из розетки и извлечь аккумулятор. Проверять работу устройства тут бессмысленно. После выключения, нужно перевернуть ноутбук, слить попавшую внутрь жидкость и протереть всё, что можно. Затем ноутбук нужно отнести в сервисный центр.

«В зависимости от типа жидкости, которая попала внутрь, у вас может быть от одного до нескольких часов, прежде чем различные важные компоненты техники выйдут из строя», — рассказала специалист.

Она также посоветовала не разбирать и не сушить ноутбук самостоятельно.