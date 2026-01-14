Россияне начали переходить на планшеты Huawei и Xiaomi с iPad

Самым быстрорастущим стал ценовой сегмент от 8 до 13 тысяч рублей. Его доля выросла почти до 23%. Немного увеличился и спрос на самые дешёвые устройства стоимостью до 8 тысяч рублей. При этом интерес к более дорогим моделям заметно снизился: продажи планшетов дороже 17 тысяч рублей сократились.

В 2025 году «окончательно сформировался» и новый стандарт по размеру экрана. Самой популярной стала диагональ 11 дюймов — на такие планшеты пришлась треть всех продаж. Одновременно вырос интерес как к большим планшетам с диагональю около 12 дюймов, так и к компактным моделям 8−9 дюймов для использования в дороге.

Среди брендов по количеству продаж лидером остался Huawei, ещё и укрепив свои позиции, а вот доля Apple сократилась. Существенный рост показал Redmi. Продажи Samsung также выросли. Одновременно увеличился спрос на планшеты без бренда — самые простые и дешёвые варианты.

В денежном выражении рынок также возглавил Huawei. Apple снизил долю в выручке.