Ноутбуки и планшеты
Вчера в 21:07
Россияне продолжают скупать ноутбуки и компьютеры
Удалёнка не перестаёт быть актуальной
Российские ретейлеры рассказали журналистам, что россияне продолжили массово покупать электронику и технику для работы из дома в январе 2021 года. Повышенный спрос наблюдался, в частности, на ноутбуки и компьютеры.
В Wildberries сообщили, что продажи электроники и оргтехники в январе 2021 года выросли в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Интернет-магазин считает, что россияне покупали товары благодаря «Киберпонедельнику», а также из-за удалённой работы. Если говорить конкретно о ноутбуках, компьютерах и комплектующих, то их продажи на Wildberries увеличились на 291% по сравнению с январём 2020 года. Также часто покупали веб-камеры.
В «М.Видео - Эльдорадо» тоже рассказали о 20-процентном приросте продаж по итогам января.
Россияне также покупали много смартфонов, аксессуаров, зарядных устройств, наушников.