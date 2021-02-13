Россияне продолжают скупать ноутбуки и компьютеры

В Wildberries сообщили, что продажи электроники и оргтехники в январе 2021 года выросли в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Интернет-магазин считает, что россияне покупали товары благодаря «Киберпонедельнику», а также из-за удалённой работы. Если говорить конкретно о ноутбуках, компьютерах и комплектующих, то их продажи на Wildberries увеличились на 291% по сравнению с январём 2020 года. Также часто покупали веб-камеры.

В «М.Видео - Эльдорадо» тоже рассказали о 20-процентном приросте продаж по итогам января.

Россияне также покупали много смартфонов, аксессуаров, зарядных устройств, наушников.