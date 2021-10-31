Россиянин отсудил у Lenovo 800 тысяч рублей за ноутбук стоимостью 80 тысяч

Василий рассказал свою историю на vc.ru. В апреле 2017 года мужчина решил купить ноутбук. Он выбрал модель Lenovo ThinkPad Ultrabook X1 Carbon стоимостью 82 245 рублей. Также он заплатил 256 рублей за доставку товара из Москвы в Пермь. Производитель установил срок гарантии в три года.

В феврале 2018 года ноутбук перестал включаться. Василий сдал его в сервисный центр по гарантии. Лэптоп починили за 32 дня. Однако через месяц проблема повторилась. Мужчина решил вернуть деньги за товар. Свою претензию он отправил ООО «ЛЕНОВО (ВОСТОЧНАЯ ЕВРОПА/АЗИЯ)». У компании было 10 дней, чтобы ответить на претензию, выплатить минимальную для неё сумму и решить вопрос. Однако мужчина так и не получил ответа, поэтому решил обратиться в суд.

С учётом всех убытков, неустоек, морального вреда и штрафов вышла сумма более чем в 800 тысяч рублей. Суд принял решение в пользу истца. Мужчина довольно быстро получил свои деньги.