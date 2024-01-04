RTX 4070, i9-14900HX и продвинутое охлаждение: игровой ноутбук Thunderobot Blade 16

Blade 16 оснащен трехвентиляторной системой охлаждения по технологии «Xiu» с общей длиной тепловых трубок 1,6 метра. Thunderobot утверждает, что система способна поддерживать температуру поверхности ноутбука ниже 39 градусов Цельсия при двухъядерной нагрузке, а уровень шума не превышает 50 дБ.

Ноутбук будет работать на базе процессоров Intel 14-го поколения серии HX, на выбор предлагаются i9−14900HX или i7−14650HX. За графику будут отвечать NVIDIA RTX 4070 или 4060. Ноутбук также поддерживает технологию NVIDIA Advanced Optimus для увеличения времени автономной работы.

Дисплей — 16-дюймовая панель с разрешением 2,5K и частотой обновления 240 Гц, цветовой охват 100% sRGB и сертификация Rheinland по защите глаз.

Среди других особенностей — два слота M.2 для SSD-накопителей, поддержка массивов SSD RAID 0/1/5 и быстрая зарядка 140 Вт PD.