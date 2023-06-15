RTX 4070, Ryzen 9 и экран QHD 240 Гц: представлен игровой ноутбук Razer Blade 14 2023

RTX 4070, Ryzen 9 и экран QHD 240 Гц: представлен игровой ноутбук Razer Blade 14 2023Цена, правда, «кусачая»
Razer представил свой новейший игровой ноутбук Razer Blade 14. Он оснащен новым процессором AMD Ryzen 9 7940HS, Nvidia GeForce RTX 4060/4070 Laptop, памятью DDR5-5600MHz и не только.
Машина оснащена множеством портов, включая USB4 Type-C и USB 3.2 Gen 2 Type-A и веб-камерой 1080p.
Пользователи могут рассчитывать на 10 часов автономной работы. Ноутбук поддерживает быструю зарядку через USB-C, достигая 80% заряда всего за один час.
Blade 14 поставляется с 32 ГБ памяти DDR5 с возможностью обновления до 64 ГБ и предлагает настраиваемые варианты хранения данных объемом до 4 ТБ. Стартовая цена устройства составляет $2,399.99, и он будет доступен для покупки с 14 июня 2023 года, а ранние покупатели получат лимитированный скин Razer Chroma Joyplot, пока продолжаются поставки.