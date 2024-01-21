RTX 4090 и соответствующая цена: анонс игрового ноутбука Lenovo Legion Y9000P 2024

Ниже приведен прайс-лист на игровой ноутбук Lenovo Legion Y9000P 2024:

i9−14900HX + RTX 4060 + 16 ГБ + 1 ТБ SSD, стартовая цена: 9899 юаней (1390 долларов)

i9−14900HX + RTX 4060 + 16 ГБ + 1 ТБ SSD, стартовая цена: 10 199 юаней (1433 долларов)

i9−14900HX + RTX 4060 + 32 ГБ + 1 ТБ SSD, начальная цена: 10 399 юаней (1461 долларов)

i9−14900HX + RTX 4070 + 32 ГБ + 1 ТБ SSD, стартовая цена: 11 499 юаней (1615 долларов)

i9−14900HX + RTX 4090 + 32 ГБ + 1 ТБ SSD, стартовая цена: 23 999 юаней (3372 долларов)

Ноутбук оснащен 16-дюймовым дисплеем с разрешением 2560×1600 и частотой обновления 240 Гц, типичная яркость которого составляет 500 нит. Он доступен в двух вариантах: 100% цветового охвата sRGB и 100% цветового охвата DCI-P3.

Ноутбук оснащен двухвентиляторной системой охлаждения с 5 радиаторами, 16 ГБ (32) памяти DDR5 5600 (один слот зарезервирован) + 1 ТБ PCIe 4.0 SSD (два слота M.2) и поддерживает быструю зарядку 140 Вт Type-C.

Что касается интерфейсов, то на задней панели ноутбука расположены порт питания, два порта USB-A, порт HDMI 2.1, порт USB-C и порт Gigabit Ethernet. На левой стороне расположены порты USB-A и USB-C, а на правой — USB-A, 3,5-мм разъем для наушников и выключатель камеры.