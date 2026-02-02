RTX 5070, Ryzen 9 8940HX: Maibenben привезла в РФ игровой ноутбук X-Treme Tsunami X16F

Корпус X16F выполнен в сером цвете. Крышка сделана из прочного алюминия, а остальные части — из ударостойкого пластика. При размере 356×253×21 мм ноутбук весит около 2,3 кг. Установлена полноразмерная клавиатура с RGB-подсветкой. 16-дюймовый экран с разрешением 2,5K, яркостью до 500 нит и частотой обновления 300 Гц.

В базовой версии ноутбук имеет 32 ГБ оперативной памяти и SSD на 1 ТБ, с возможностью расширения. Аккумулятор на 80 Вт·ч поддерживает быструю зарядку, включая зарядку через USB-C.

Также предусмотрены шторка для веб-камеры и отдельная кнопка для переключения режимов производительности.

Продажи Maibenben X16F стартуют по цене от 189 990 рублей.