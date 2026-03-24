RTX 5090 и до 12 ТБ памяти: Alienware выпустила мощнейшие ноутбуки Area-51

Ноутбуки доступны в версиях с 16- и 18-дюймовыми экранами. В топовой конфигурации устанавливаются процессор Intel Core Ultra 9 290HX и видеокарта Nvidia GeForce RTX 5090 с 24 ГБ памяти.

Объём оперативной памяти может достигать 64 ГБ DDR5, а суммарный объём встроенных накопителей — до 12 ТБ (за счёт трёх SSD). Экраны имеют разрешение WQXGA (2560×1600): 16-дюймовая версия предлагает OLED-панель с частотой 240 Гц, а 18-дюймовая — LCD с 300 Гц.

Модель 16X Aurora позиционируется как более компактная альтернатива. Она получила 16-дюймовый OLED-экран (240 Гц), процессор Intel Core Ultra 9 275HX и видеокарту до RTX 5070 Ti. Объём оперативной памяти может достигать 64 ГБ.

Все ноутбуки оснащены Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, аккумуляторами до 96 Вт·ч и блоками питания до 280 Вт.