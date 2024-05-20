Руки iFixit добрались до новейшего M4 iPad Pro: выводы по ремонтопригодности

Шахрам Мохтари из iFixit отмечает это как значительный выигрыш в ремонтопригодности, позволяющий сэкономить потенциально несколько часов времени на ремонт.

Для детального изучения внутренностей M4 iPad Pro и нового Apple Pencil Pro посмотрите полное видео разбора от iFixit.