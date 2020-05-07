Самоизоляция сделала планшеты в России снова популярными

Рост был зафиксирован в первом квартале 2020 года, пишет издание «Ведомости». Так по данным сети «М.видео – Эльдорадо», за этот период в стране было продано 590 000 планшетов на общую сумму 8,2 млрд рублей. Это на 10% больше в штуках, чем годом ранее.

Увеличение спроса на планшеты заметили не только в «М.видео – Эльдорадо», но и в других розничных сетях. В «Связном», например, продажи данных устройств в штуках выросли на 38% в марте и апреле 2020 года.

Эксперты считают, что на рост спроса повлияло распространение коронавирусной инфекции и переход на удалённую работу и учёбу в связи с режимом самоизоляции. Аналитики думают, что после окончания пандемии спрос на планшеты снова упадёт.