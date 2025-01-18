В отличие от новых моделей Mac и iPhone, iPad 10 не оснащён Apple Intelligence. Для работы этой функции Apple обычно требуется не менее 8 ГБ оперативной памяти (в iPad 10 её меньше).

Хотя iPad 10 по-прежнему хорошо справляется с большинством задач, Apple Intelligence, скорее всего, со временем станет более востребованной. Поэтому тем, кто задумывается об обновлении, стоит дождаться следующей модели iPad, поскольку она может поставляться с 8 ГБ оперативной памяти и лучшей поддержкой функций искусственного интеллекта по более низкой цене, чем iPad Air за 600 долларов, считает автор статьи.

Да, iPad 10 — хороший выбор, но стоит помнить, что он может оказаться не лучшим «долгосрочным вложением».