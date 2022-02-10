Samsung анонсировала "монстра" среди планшетов с 37 сантиметровым экраном

Модель Ultra стоит 106,990 рублей. Что касается технических характеристик, то вы получите процессор Snapdragon 8 Gen 1 SoC, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ для хранения данных и слот MicroSD. Доступны две дополнительные конфигурации: вариант с 12 ГБ ОЗУ/256 ГБ памяти за 116,990 рублей и вариант с 16 ГБ ОЗУ/512 ГБ памяти за 134,990 рублей. Также доступны модели с поддержкой 5G. Есть экранный сканер отпечатков пальцев, порт USB-C, Wi-Fi 6E и две задние камеры: основная 13 Мп и широкоугольная 6 Мп. Что интересно, так это отсутствие разъема для наушников, хотя, казалось бы, место для него точно должно быть.

Устройство поставляется со стилусом, который Samsung называет "S-Pen", хотя он совсем не похож на маленький, пластиковый "S-Pen", который будет в Galaxy S22 Ultra. Этот стилус размером с Apple Pencil и, предположительно, имеет аккумулятор. Стилус магнитом крепится к задней панели планшета.