Samsung анонсировала "монстра" среди планшетов с 37 сантиметровым экраном

Samsung анонсировала "монстра" среди планшетов с 37 сантиметровым экраномВсего за 106 тыс рублей
Galaxy S8 Tab Ultra имеет 14,6-дюймовый (37,8 см) OLED-дисплей разрешением 2960 × 1848 и с частотой 120 Гц. В алюминиевом корпусе размером 326,4 x 208,6 x 5,5 мм размещается аккумулятор емкостью 11200 мАч, а вес планшета составляет 0,73 кг.
Samsung добавил к переднему дисплею S8 Tab Ultra вырез, похожий на тот, который имеется на MacBook Pro, в котором размещены две 12-Мп фронтальные камеры (одна из них - широкоугольная).
Модель Ultra стоит 106,990 рублей. Что касается технических характеристик, то вы получите процессор Snapdragon 8 Gen 1 SoC, 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ для хранения данных и слот MicroSD. Доступны две дополнительные конфигурации: вариант с 12 ГБ ОЗУ/256 ГБ памяти за 116,990 рублей и вариант с 16 ГБ ОЗУ/512 ГБ памяти за 134,990 рублей. Также доступны модели с поддержкой 5G. Есть экранный сканер отпечатков пальцев, порт USB-C, Wi-Fi 6E и две задние камеры: основная 13 Мп и широкоугольная 6 Мп. Что интересно, так это отсутствие разъема для наушников, хотя, казалось бы, место для него точно должно быть.
Устройство поставляется со стилусом, который Samsung называет "S-Pen", хотя он совсем не похож на маленький, пластиковый "S-Pen", который будет в Galaxy S22 Ultra. Этот стилус размером с Apple Pencil и, предположительно, имеет аккумулятор. Стилус магнитом крепится к задней панели планшета.
Galaxy Tab S8 Ultra уже доступен для предварительного заказа (за него вы получите еще и чехол-клавиатуру в подарок) на сайте Samsung.com, а в продажу он поступит 25 февраля.