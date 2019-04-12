Samsung анонсировала продажи планшета с рекордными характеристиками в России

Планшет оснащён 10,5-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 16:10. Кнопка «Домой» на нём не видна. Весит планшет всего 400 г, а толщина металлического корпуса составляет 5,5 мм. Ёмкость аккумулятора устройства — 7 040 мАч. Этого должно хватить 14,5 часов. Galaxy Tab S5e работает на восьмиядерном процессоре с частотой 2 ГГц, название которого компания не уточняет. Оперативная память устройства — 4 ГБ, встроенная — 64 ГБ.

Рекомендованная розничная цена девайса — 34 990 рублей. Покупатели, оформившие предзаказ получат в подарок беспроводные наушники AKG Y500 Wireless.