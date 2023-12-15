Samsung Galaxy Book4 Ultra: главный противник MacBook Pro с мощным процессором Intel

Galaxy Book4 Ultra способен оставить свой след благодаря конфигурациям с 64 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и вместительным накопителем PCIe объемом 2 ТБ.

В линейке ноутбуков представлены процессоры Core Ultra 7 и Core Ultra 9, скорее всего, Core Ultra 7 155H и Core Ultra 9 185H. Графическая мощь представлена вариантами RTX 4050 и RTX 4070 с 6 ГБ и 8 ГБ VRAM GDDR6 соответственно. Если в MacBook Pro 16 Apple использует батарею емкостью 99,6 Втч, то в Galaxy Book4 Ultra Samsung выбрала вариант на 76 Втч. Однако Samsung компенсирует это быстрой зарядкой 140 Вт.

Galaxy Book4 Ultra сохранил свой серый цвет Moonstone Grey и 16-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2880×1800, пиковой яркостью 400 нит и динамической частотой обновления 48~120 Гц.