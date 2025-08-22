Samsung Galaxy Tab S11 Ultra не избавился от «чёлки», но она станет меньше

Разрешение экрана сохранится на уровне 2 960×1 848 пикселей на 14,6-дюймовом OLED-дисплее, возможно, улучшится яркость и другие характеристики панели. Сзади установлены две камеры — широкоугольная и ультраширокая.

Планшет будет анонсирован на выставке IFA в начале сентября и, по данным источников, получит процессор Dimensity 9400. Он будет работать с Android 16 и, вероятно, с 12−16 ГБ оперативной памяти и накопителем до 1 ТБ.