Samsung Galaxy Tab S11 Ultra не избавился от «чёлки», но она станет меньше

Опубликовано 22 августа 2025, 18:001 мин.
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra не избавился от «чёлки», но она станет меньшеПолучит меньший вырез для фронтальной камеры
Слухи и утекшие рендеры показывают, что новый планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra получит более компактный вырез для фронтальной камеры. В прошлых моделях — Tab S8 Ultra, S9 Ultra и S10 Ultra — была двойная камера спереди, из-за чего появлялся широкий вырез. В S11 Ultra будет только один сенсор, что сделает экран аккуратнее.
© WinFuture
Разрешение экрана сохранится на уровне 2 960×1 848 пикселей на 14,6-дюймовом OLED-дисплее, возможно, улучшится яркость и другие характеристики панели. Сзади установлены две камеры — широкоугольная и ультраширокая.
Планшет будет анонсирован на выставке IFA в начале сентября и, по данным источников, получит процессор Dimensity 9400. Он будет работать с Android 16 и, вероятно, с 12−16 ГБ оперативной памяти и накопителем до 1 ТБ.
Толщина устройства составит всего 5,1 мм, при этом батарея увеличится до 11 600 мА·ч. Поддерживается быстрая зарядка 45 Вт.