Samsung изобрела ноутбук со съёмным складным экраном

Ноутбуки и планшеты
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Samsung изобрела ноутбук со съёмным складным экраномОчень странное устройство
Samsung — одна из тех компаний, что активно развивают гибкие экраны. Именно она выпустила первый популярный коммерческий смартфон со складным дисплеем Galaxy Fold. Компания продолжает искать способы интегрировать гибкие панели в устройства.
Один из новых таких патентов опубликовало Всемирная организация интеллектуальной собственности (WIPO). Описанное в патентной документации устройство напоминает ноутбук-трансформер со съёмным дисплеем. Этот же экран может складываться.
Само устройство состоит, собственно, из двух основных элементов: экран и база с клавиатурой. Что уникально в трансформере Samsung, помимо складного дисплея, так это то, что он имеет клавиатуру, которую можно разделить пополам. Верхняя половина устройства, т. е. складной дисплей, в разложенном состоянии имеет обычное соотношение сторон и соединяется с нижней половиной через пару шарниров.
Поскольку это лишь патент, пока неясно, будет ли это устройство продаваться в магазинах.
Источник: Sammobile