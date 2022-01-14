Samsung изобрела ноутбук со съёмным складным экраном

Само устройство состоит, собственно, из двух основных элементов: экран и база с клавиатурой. Что уникально в трансформере Samsung, помимо складного дисплея, так это то, что он имеет клавиатуру, которую можно разделить пополам. Верхняя половина устройства, т. е. складной дисплей, в разложенном состоянии имеет обычное соотношение сторон и соединяется с нижней половиной через пару шарниров.

Поскольку это лишь патент, пока неясно, будет ли это устройство продаваться в магазинах.