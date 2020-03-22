Samsung может уравнять наименования смартфонов и планшетов

В сети пишут, что Samsung уже приступила к разработке топового планшета следующего поколения, преемника модели Galaxy Tab S6. В отличие от предшественника, новинка может получить название Galaxy Tab S20.

Источники предполагают, что планшет будет работать на флагманской платформе Snapdragon 865. Известно также, что будут выпущены две версии устройства — только с поддержкой Wi-Fi и с поддержкой Wi-Fi и 5G. Больше сведений об устройстве нет. Дополнительная информация о планшете, скорее всего, появится в ближайшие месяцы.