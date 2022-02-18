Samsung начала продавать планшеты без зарядки

Серия смартфонов Galaxy S21 стала первой у Samsung, которая стала поставляться без зарядного устройства в коробке, по примеру iPhone 12. Apple, которая начала эту практику, объясняла решение заботой о природе.

Журналисты заметили, что Galaxy Tab S8 (и две другие модели) поставляются без зарядного устройства в коробке. На сайте Samsung подтверждается, что в комплекте с Galaxy Tab S8, S8+ или S8 Ultra нет адаптера — только кабель USB-C, инструмент для извлечения слота для SD-карты и S Pen.

Что интересно, Apple пока кладёт зарядное устройство в каждый продаваемый iPad. Это касается всей линейки.