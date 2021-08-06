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Samsung назвал 10 преимуществ своего ударопрочного планшета с водозащитой

Они облегчат работу тем, кто трудится в природных условиях

Крупнейшая корейская компания рассказала, почему планшет Galaxy Tab Active3 - идеальный выбор для тех, кто много времени проводит вне дома. Он поможет сотрудникам работать эффективнее.