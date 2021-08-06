Samsung назвал 10 преимуществ своего ударопрочного планшета с водозащитой

Ноутбуки и планшеты
Сегодня в 17:40
Samsung назвал 10 преимуществ своего ударопрочного планшета с водозащитойОни облегчат работу тем, кто трудится в природных условиях
Крупнейшая корейская компания рассказала, почему планшет Galaxy Tab Active3 - идеальный выбор для тех, кто много времени проводит вне дома. Он поможет сотрудникам работать эффективнее.
Всего производитель отмечает 10 достоинств модели.
- Корпус, защищающий гаджет от воды, пыли, ударов. Тесты показали, что планшет отлично работает на глубине 1,5 м, а также при самых высоких и низких температурах (- 40, + 80 градусов Цельсия).
- Перо-стилус, облегчающий работу с документацией, графиками и изображениями.
- Программируемые кнопки, благодаря которым пользователь может быстро открыть нужное приложение.
- Возможность работы с планшетом в перчатках. Если должность предполагает ношение перчаток, то при использовании Tab Active3 это не станет проблемой.
- Поддержка док-станции Samsung DeX. Она даст возможность подключить к устройству клавиатуру, мышь и пользоваться им как обычным компьютером.
- Интеллектуальное подключение. Для того чтобы связь не терялась в любых условиях, здесь используются Wi–Fi 6 и MIMO 2×2.
- Быстрая зарядка и длительная работа батареи. В этой модели установлен съёмный аккумулятор на 5 050 мАч. Это значит, что с ним можно пользоваться планшетом целый день и не думать о подзарядке.
- Режим “Без батареи”. При наличии постоянного источника питания можно отключить аккумулятор и работать без него.
- Безопасность. Планшет снабжён защитой от утечки любых данных. Также в нём установлена идентификация по отпечатку пальца и по биометрии.
- EMM и Android Enterprise Recommended. Первая система позволяет одновременно настроить несколько устройств Samsung. Вторая поможет внедрить в компанию работников мобильную инфраструктуру.
Детальные характеристики планшета доступны по ссылке. Напомним, что планшет уже поступил в продажу в российской рознице. Цены за вариант с 4/64 ГБ памяти начинаются с 54 тысяч рублей.