Samsung показала ноутбук Galaxy Book 6 Edge на процессоре Snapdragon X2 Elite

Ноутбук оснащён 16-дюймовым сенсорным экраном Dynamic AMOLED 2X с разрешением 3K. Экран имеет антибликовое покрытие и автоматически подстраивает яркость и контрастность. Частота обновления достигает 120 Гц. Стекло защищено Gorilla Glass с особым покрытием DX.

Звук обеспечивают четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos. Из портов есть HDMI 2.1, слот microSD, один USB 3.2 и два USB 4.0, а также совмещённый вход для наушников и микрофона. Поддерживаются Bluetooth 5.4 и Wi-Fi 7.

Батарея обещает до 22 часов воспроизведения видео. С помощью зарядного блока на 65 Вт (есть в комплекте) можно восполнить 40% батареи за 30 минут.

Доступна только версия с 16 ГБ оперативной и 1 ТБ основной памяти. Цена — 2100 долларов.