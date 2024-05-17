Samsung «потроллила» Apple с ее неудачной рекламой iPad

Опубликовано 17 мая 2024, 01:30
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Samsung «потроллила» Apple с ее неудачной рекламой iPadГде компания “раздавила” творчество
Samsung подколола спорную рекламу iPad Pro «Crush», выпустив собственную «UnCrush». Оригинальная реклама Apple, в которой изображались инструменты и аркадные игры, раздавленные и превращенные в iPad Pro, вызвала резкую критику из-за своего символизма.
© Apple
Общественность, включая общественных деятелей, раскритиковали рекламу Apple за «агрессивный подход» к искусству и творчеству.
В ответ на это аккаунт Samsung на сайте X (бывший Twitter) опубликовал видео с безмятежной сценой, в которой женщина пробирается через завалы, напоминающие инцидент с гидравлическим прессом Apple. Она садится играть на гитаре, используя свой Galaxy Tab S9 для музыкального сопровождения, что подчеркивается хэштегом «UnCrush». Эта реклама тонко высмеивает ошибку Apple, одновременно пропагандируя «приверженность Samsung к творчеству и инновациям».