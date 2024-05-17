Samsung «потроллила» Apple с ее неудачной рекламой iPad

В ответ на это аккаунт Samsung на сайте X (бывший Twitter) опубликовал видео с безмятежной сценой, в которой женщина пробирается через завалы, напоминающие инцидент с гидравлическим прессом Apple. Она садится играть на гитаре, используя свой Galaxy Tab S9 для музыкального сопровождения, что подчеркивается хэштегом «UnCrush». Эта реклама тонко высмеивает ошибку Apple, одновременно пропагандируя «приверженность Samsung к творчеству и инновациям».