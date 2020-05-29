Samsung представила ноутбук на необычном гибридном процессоре Intel

Речь идёт о процессоре с фирменной технологией Hybrid Technology. Журналисты предположили, что это Intel Lakefield. Суть его в том, что чипсет сочетает ядра разного класса. Кроме того, платформа использует технологию трёхмерной компоновки Foveros 3D.

Что касается ядер, то в конфигурацию Intel Lakefield входят «большое» ядро с архитектурой Sunny Cove и четыре «маленьких» ядра с архитектурой Tremont. Также имеется GPU Gen11 с 64 вычислительными блоками.

Во всём остальном кроме процессора (ну, и ещё поддержки Wi-Fi 6) Galaxy Book S не отличается от своего предшественника. Оснащён сенсорным экраном диагональю 13,3 дюйма, 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 или 512 ГБ.