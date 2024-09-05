Galaxy Book5 Pro 360 оснащен дисплеем Dynamic AMOLED 2X с технологией Vision Booster, обеспечивающим разрешение 3K и адаптивную частоту обновления 120 Гц. В сочетании с графическим процессором Intel производительность графики повышается на 17%, пишет пресс-служба. Устройство также оснащено мультисенсорным экраном и встроенным стилусом S Pen.

Пользователям рассказали о беспрепятственном доступе к функциям Galaxy AI, таким как Circle to Search with Google, Chat Assist и Live Translate. Ноутбук поддерживает до 25 часов воспроизведения видео на одном заряде и оснащен функцией быстрой зарядки.

Galaxy Book5 Pro 360 доступен в сером и серебристом цветах. Он также оснащен улучшенной аудиосистемой с Quad-динамиками и Dolby Atmos. Устройство будет доступно начиная с сентября.