Samsung представила ноутбуки-конкуренты MacBook

А точнее 13,3 и 15,6. Совсем, как у ноутбуков Apple. Это не единственное, чем новинки от Samsung похожи на MacBook. Они также имеют закруглённые края, широкий тачпад, а у 13-дюймовой версии нет цифровой клавиатуры.

Работают Notebook 7 и Notebook 7 Force на процессорах Intel восьмого поколения. Младшие модели имеют 16 ГБ оперативной памяти, а старшая версия — 24 ГБ. Более полные характеристики можно увидеть на картинке ниже: