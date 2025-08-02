Samsung представит планшеты Galaxy Tab S11 во второй половине 2025 года

Новинки получат обновлённое «железо» и улучшенные функции на базе искусственного интеллекта. Ожидается, что помимо флагманов S11 и S11 Ultra, Samsung выпустит также более доступные модели.

Galaxy Tab S11 и S11 Ultra, по слухам, будут работать на мощном чипе MediaTek Dimensity 9400+ и получат до 16 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Вероятнее всего, останется поддержка карт памяти microSD.

Батарея также станет мощнее: Tab S11 получит аккумулятор на 8160 мАч, а версия Ultra — на 11 600 мАч. Обе модели будут поддерживать быструю зарядку мощностью 45 Вт.

Внешне планшеты станут тоньше. У Ultra-версии будет только одна фронтальная камера.