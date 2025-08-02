Samsung представит планшеты Galaxy Tab S11 во второй половине 2025 года

Опубликовано 02 августа 2025, 17:551 мин.
Samsung представит планшеты Galaxy Tab S11 во второй половине 2025 годаВпереди ещё полгода
Samsung официально подтвердила, что серия планшетов Galaxy Tab S11 выйдет во второй половине 2025 года. Хотя точная дата пока не названа, запуск, скорее всего, состоится в августе или сентябре, как и у предыдущих моделей.
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Новинки получат обновлённое «железо» и улучшенные функции на базе искусственного интеллекта. Ожидается, что помимо флагманов S11 и S11 Ultra, Samsung выпустит также более доступные модели.
Galaxy Tab S11 и S11 Ultra, по слухам, будут работать на мощном чипе MediaTek Dimensity 9400+ и получат до 16 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Вероятнее всего, останется поддержка карт памяти microSD.
Батарея также станет мощнее: Tab S11 получит аккумулятор на 8160 мАч, а версия Ultra — на 11 600 мАч. Обе модели будут поддерживать быструю зарядку мощностью 45 Вт.
Внешне планшеты станут тоньше. У Ultra-версии будет только одна фронтальная камера.