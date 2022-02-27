Samsung привезла в Россию ноутбуки впервые с 2016 года

В линейку ноутбуков вошли модели Galaxy Book2 Pro 360 с электронным пером S Pen и Galaxy Book2 Pro с поддержкой 5G. Отмечается, что эти устройства стали первыми потребительскими ПК, соответствующими требованиям Microsoft к компьютерам с защищенным ядром (secured–core PC).

Ноутбуки могут работать без подзарядки до 21 часа. Заряжаются они через USB Type-С. Что касается железа, то Galaxy Book2 Pro оснащены новейшими процессорами Intel Core 12-го поколения. Для видеозвонков у них есть веб-камера с разрешением FHD 1080p и широким углом обзора. Кроме того, двунаправленное интеллектуальное шумоподавление блокирует отвлекающие звуки со стороны как пользователя, так и его собеседника.

Предзаказ на модели Galaxy Book2 Pro и GalaxyBook2 Pro 360 будет доступен с 18 марта в России. В продажу ноутбуки поступят 1 апреля.