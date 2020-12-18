Samsung привезла в Россию планшет специально для детей

Как можно догадаться, устройство сделано на базе Wi-Fi версии планшета Galaxy Tab A8 2019. Оно оснащено аккумулятором ёмкостью 5100 мАч, 32 ГБ встроенной памяти, которую можно расширить до 512 ГБ с помощью microSD. В комплекте с планшетом идёт чехол-подставка.

Как пишет Samsung, одна из особенностей Galaxy Tab A 8.0’’ Kids Edition — повышенная информационная безопасность. У планшета есть и функции родительского контроля: можно настроить ограничения ежедневного времени игры. Ещё на планшете предустановлено приложение Pingo и сервис для родителей «Где мои дети». На устройстве можно найти множество игр, сервис Lego TV с библиотекой видеороликов и виртуального робота-репетитора Buddy для обучения английскому языку.

Galaxy Tab A 8.0” Kids Edition стоит 11 990 рублей.