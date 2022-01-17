Samsung скоро выпустит свой самый продвинутый планшет

Помимо Ultra, в серии будут модели Tab S8 и S8 Plus, узнало издание WinFuture. Сообщается, что флагманский планшет получит 14,6-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением 2960 x 1848 пикселей, частотой обновления до 120 Гц, а также вырезом, в котором будут две 12-мегапиксельные камеры. Устройство также может располагать до 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Ёмкость аккумулятора тут составит 11200 мАч.

По сравнению с Tab S8 Ultra, дисплей Super AMOLED на Tab S8 Plus немного меньше, потенциально его размер составит 12,7 дюйма с разрешением 2800 x 1752 пикселей. Данная модель может не получить выреза в экране и будет поставляться с батареей ёмкостью 10090 мАч. Базовая модель Tab S8, очевидно, будет самой маленькой из всех и, по слухам, будет иметь 11-дюймовый дисплей с разрешением 2560 x 1600 пикселей, а также аккумулятор ёмкостью 8000 мАч.

Что касается процессора, то все планшеты линейки будут поставляться с Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Если верить информаторам, Wi-Fi-версия Tab S8 Ultra будет стоить от 1040 евро. Линейку планшетов должны представить 8 февраля.