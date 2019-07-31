Samsung выпустила новый флагманский планшет

Galaxy Tab S6 Samsung называет устройством для творчества, общения, развлечений и эффективной работы. Устройство имеет обновлённый стилус S Pen. Десяти минут подзарядки хватит на работу в течение 10 часов. Функция жестов позволяет делать снимки и управлять планшетом дистанционно.

Samsung усовершенствовала технологию DeX, обеспечивающую переключение на работу в режиме ПК. Функциональная клавиша DeX на чехле-клавиатуре для планшета позволяет делать это быстро.

Основная камера устройства представлена двумя датчиками: на 13 и 5 Мп. Фронтальная — на 8 Мп. AMOLED-дисплей Galaxy Tab S6 получил 10,5 дюйма. Работает планшет на восьмиядерном процессоре, имеет 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Можно установить MicroSD на 512 ГБ. Ёмкость аккумулятора устройства равна 7040 мАч.