Samsung выпустит недорогие планшеты с большими батареями

Galaxy M62 будет первым планшетом в серии. В таком случае у Samsung будут уже четыре линейки планшетов — Galaxy Tab A, Galaxy Tab Active, Galaxy Tab S и Galaxy M.

Устройство под модельным номером SM-M625F сейчас находится в разработке. Его могут запустить в начале следующего года. К сожалению, информации о технических характеристиках предполагаемого Galaxy M62 нет. Однако все устройства линейки Galaxy M характеризуются высокой автономностью и доступной ценой. Значит можно ждать того же от планшета.