Samsung выпустит ноутбук с огромным складным экраном

Новый ноутбук получит 17,3-дюймовую панель производства Samsung Display. Отмечается, что это будет самая большая диагональ экрана в сложенном состоянии — 13,3 дюйма. Для сравнения, у подобного ноутбука HP после складывания остаётся только 11-дюймовое пространство, а у Asus ZenBook — 12,6-дюймовое.

Сообщается также, что в целом, Samsung Display в 2023 году планирует произвести около 8,5 млн панелей.