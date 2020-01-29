Samsung выпустит первый в мире 5G-планшет

Продажи планшета начнутся завтра в Южной Корее, что неудивительно, так как именно в этой стране хорошо развиты сети пятого поколения. Сообщается, что Galaxy Tab S6 5G выйдет с такими же характеристиками, как и LTE-версия. То есть в качестве аппаратной платформы у него выступает Qualcomm Snapdragon 855, устройство имеет камеру с датчиками разрешением 13 и 5 Мп, селфи-камеру на 8 Мп, аккумулятор ёмкостью 7040 мАч, способный обеспечить до 15 часов работы в режиме воспроизведения видео.

Galaxy Tab S6 5G будет доступен только в варианте с 128 ГБ оперативной памяти. Стоимость его составит 999 000 вон (около $848).