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Сегодня 10:56
Samsung выпустит ярко-оранжевый ноутбук
Продолжение Galaxy Chromebook
В сети появилась новая утечка о следующем ноутбуке Samsung Galaxy Chromebook 2. Стало известно, что модель получит уникальный ярко-оранжевый цвет корпуса.
Клавиатура же на ноутбуке второго поколения окажется выполнена в более нейтральном чёрном цвете. Помимо оранжевой расцветки на рендере изобразили серую.
Конечно, наиболее интересные изменения кроются внутри ноутбука. Вероятно, по сравнению с предыдущим поколением характеристики будут улучшены. Ожидается, что в основу Galaxy Chromebook 2 лягут процессор Intel 11-го поколения. От них ждут улучшенной графической производительности и поддержания лучшей автономности.
Напомним, первый Galaxy Chromebook был устройством премиального уровня. Потому и стоит немалых денег. Тем не менее, ноутбук критиковали за плохие автономность и охлаждение.