Samsung выпустит ярко-оранжевый ноутбук

Клавиатура же на ноутбуке второго поколения окажется выполнена в более нейтральном чёрном цвете. Помимо оранжевой расцветки на рендере изобразили серую.

Конечно, наиболее интересные изменения кроются внутри ноутбука. Вероятно, по сравнению с предыдущим поколением характеристики будут улучшены. Ожидается, что в основу Galaxy Chromebook 2 лягут процессор Intel 11-го поколения. От них ждут улучшенной графической производительности и поддержания лучшей автономности.

Напомним, первый Galaxy Chromebook был устройством премиального уровня. Потому и стоит немалых денег. Тем не менее, ноутбук критиковали за плохие автономность и охлаждение.