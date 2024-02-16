Samsung займется созданием дисплеем для Apple MacBook с OLED-экраном

Уже несколько лет ходят слухи о том, что Apple планирует заменить мини-LED и LCD технологии дисплеев на OLED в MacBook Pro и MacBook Air.

Свежие отчеты указывают на то, что Samsung в настоящее время настроена на запуск восьмого поколения производственной линии OLED-панелей, которые будут поставляться для будущих MacBook.

The Elec также сообщает, что эти панели с новой линии будут использоваться в новых моделях MacBook только к 2027 году.

Согласно данным ETNews, Apple планирует внедрить OLED технологию в 9 новых устройств до 2027 года, начиная с двух новых моделей iPad Pro в марте.

Предполагается, что компания сосредоточится на 16-дюймовом MacBook Pro с OLED в 2025 году, а затем представит новые модели MacBook Pro 14-дюймов, MacBook Air 13-дюймов и 15-дюймов, а также iPad Air 10.9 дюймов и iPad mini 8.7 дюймов.