Samsung запатентовала планшет со встроенной подставкой
Из патентной документации становится ясно, что устройство, действительно, скорее предназначено для просмотра роликов или мультимедиа приложений. Планшет на схематичном рисунке имеет толстые рамки кнопки на корпусе. Скорее всего, это кнопки включения и изменения громкости.
Планшет выполнен в виде книжки — заднюю его часть представляет собой подставка. Можно предположить, что «ножка» будет удерживать планшет в различных позициях. В закрытом положении между двумя частями устройства образуется небольшой зазор. Пока неясно, насколько такая конструкция может быть устойчивой и надёжной, например, при рисовании на планшете.
У устройства на рисунке видна фронтальная камера. Также можно заметить различные разъёмы. Пока это лишь патент, поэтому говорить о сроках выхода планшета или его цене, нельзя.